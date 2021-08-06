Пэрис Хилтон показала редкое фото с матерью и младшей сестрой

На снимке Кэти Хилтон позирует в белом наряде, стоя между диваном и креслом. Справа от нее в кресле сидит Ники Хилтон, а Пэрис Хилтон расположилась на полу возле дивана. Сестры выбрали для съемки наряды голубого цвета.

Пэрис Хилтон редко делился с фолловерами совместными фото с матерью и сестрой, рассказывая в основном о своих проектах, увлечениях и помолвке.

“Обожаю фотосессии, особенно с семьей”, – подписала она фото.

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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Модель помолвлена с американским бизнесменом Картером Реумом. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке свадьбы с Реумом.

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