 

Пэрис Хилтон показала редкое фото с матерью и младшей сестрой

06.08.2021, 11:58, Новости дня
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На снимке Кэти Хилтон позирует в белом наряде, стоя между диваном и креслом. Справа от нее в кресле сидит Ники Хилтон, а Пэрис Хилтон расположилась на полу возле дивана. Сестры выбрали для съемки наряды голубого цвета. 

Пэрис Хилтон редко делился с фолловерами совместными фото с матерью и сестрой, рассказывая в основном о своих проектах, увлечениях и помолвке.

“Обожаю фотосессии, особенно с семьей”, – подписала она фото.

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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть  два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Модель помолвлена с американским бизнесменом Картером Реумом. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке свадьбы с Реумом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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