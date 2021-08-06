Народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла за несколько дней до столетия

Российская актриса, Народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла в возрасте 99 лет. 16 августа звезда театра могла отметить столетний юбилей.

О смерти Короткевич сообщили представители администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Причины её кончины, а также дата и место прощания с артисткой пока не раскрываются. Сам политик выразил соболезнования родным и близким актрисы, напомнив, что она прошла через блокаду Ленинграда, выступая в фронтовых бригадах, сообщает телеканал “360”.