В России выявили 22660 новых случаев коронавируса

Всего по стране за минувшие 24 часа было официально зарегистрировано 22 660 новых случаев коронавируса. За это же время выздороветь успели 20 141 пациентов. При этом сообщается о 792 погибших людях, пишет RT.

Больше всего заразившихся по-прежнему регистрируют в Москве. В столице болезнь диагностировали у 2583 пациентов. В Санкт-Петербурге ковидных больных за сутки стало больше на 1909 человек. Подмосковье замыкает тройку лидеров печального антирейтинга с 1394 заболевших за 24 часа, передают “Вести Подмосковья”.

Таким образом, за все время наблюдений в России было выявлено 6 402 564 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 720 353 человека. Летальных исходов зарегистрировано 163 301, сообщает “Общественная служба новостей”.

Тем временем в стране продолжает проводиться кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ее эффективность можно оценить по тому, как ситуация с эпидемией развивается в Москве. Сообщалось о пике заражений, однако после решительных мер ситуация заметно улучшилась.

Специалисты напоминают, что только вакцинация может помочь победить болезнь и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Локдаун и другие суровые ограничения наносят сильный экономический урон при том, что долгосрочное влияние на эпидемиологическую обстановку у них не такие эффективные.