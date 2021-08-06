 

Мнение: Пять лучше, чем три

06.08.2021, 11:38, Разное
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Министр обороны Сергей Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. “Нам необходимо <…> построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек”, — сказал Шойгу в четверг на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По его словам, они должны специализироваться на конкретных сферах деятельности.

Разумным такой полет мысли назвать сложно, но Шойгу оправдывает лишь «предвыборная» кампания, когда действуют правила ритуалов: нужно пообщаться с общественностью и что-то там такое сказать. Желательно очень духоподъемное. И настолько завиральное, чтобы ни у кого и мысли не возникло это воплощать.

Фраза «…три, а еще лучше пять…» говорит исключительно о маниловской основе этого предложения. Понятно, что пять лучше трех. А пятнадцать точно лучше пяти. На этом жизнеутверждающем и математически выверенном заявлении содержательную часть выступления Шойгу вполне можно и закрывать.

Источник: Эль Мюрид



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