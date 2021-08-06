 

Шмелева предложила открыть специализированные спортивные классы в школах

06.08.2021, 11:20, Новости дня
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В народную программу «Единой России» включат предложение об открытии в школах специализированных спортивных классов, это позволит переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

По ее словам, такой подход уже реализован в Образовательном центре «Сириус». За счет этого дети могут участвовать в любом спортивном календаре.

«Мы это включаем в народную программу «Единой России» и надеемся, что это будет реализовано в ближайшее время, как это сделано в «Сириусе». За счет интегрированной подготовки ребята смогут участвовать в соревнованиях и не сокращать блок естественно-научных, гуманитарных дисциплин, а наоборот», – сообщила Шмелева на встрече с призерами Олимпийских игр в Токио, фехтовальщиками Кириллом и Антоном Бородачевыми.

Напомним, в пятницу Шмелева совершает рабочую поездку в Самарскую область. В программе визита – посещение образовательных учреждений, регионального центра «Вега» (работает по модели Образовательного центра «Сириус»), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Ранее на съезде «Единой России» по предложению президента Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.



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