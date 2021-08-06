 

Сотрудников полиции заподозрили в причастности к побегу заключенных в Подмосковье

06.08.2021, 11:20, Новости дня
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Сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что в данный момент «отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут», передает ТАСС.

После инцидента возбудили два уголовных дела. Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено дело «по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД РФ по городу Истре, приведшего к побегу пяти человек (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ)».

Кроме того, решается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного полицией по факту побега, в следственные органы ГСУ СК РФ по Московской области.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Московской области, проводятся осмотры и допросы.

Напомним, в пятницу пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Мавриди также предъявляли обвинение в афере с элитной недвижимостью в Подмосковье. Кроме того, сообщалось, что он незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет.

Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. В данный момент их разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних регионах.



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