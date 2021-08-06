 

Автобус с 25 студентами перевернулся в Бурятии

06.08.2021, 11:20, Новости дня
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Автобус ПАЗ, перевозивший 25 студентов одного из вузов, перевернулся на перевале Пыхта в Бурятии, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Днем 6 августа на 22-м километре автодороги Улан-Удэ – Курумкан на перевале «Пыхта» в местности «Тещин язык» водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание. В автомобиле находились 25 пассажиров – студенты одного из вузов. В настоящее время они осматриваются медиками», – сообщается на сайте МВД.

По данным правоохранителей, погибших нет. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники полиции. 

Ранее на Боровском шоссе в Москве произошло столкновение автобуса и грузовика, пострадали по меньшей мере 10 человек.



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