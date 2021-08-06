Автобус с 25 студентами перевернулся в Бурятии

Автобус ПАЗ, перевозивший 25 студентов одного из вузов, перевернулся на перевале Пыхта в Бурятии, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Днем 6 августа на 22-м километре автодороги Улан-Удэ – Курумкан на перевале «Пыхта» в местности «Тещин язык» водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание. В автомобиле находились 25 пассажиров – студенты одного из вузов. В настоящее время они осматриваются медиками», – сообщается на сайте МВД.

По данным правоохранителей, погибших нет. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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