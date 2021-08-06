Мнение: О сбыче мечт провинциалов

По Москве – городу, а не одноименной реке – нанесён двойной удар. Внезапно и без предупреждения. Один помельче, для затравки, другой – наповал. Ну, почти…

И за всем этим с затаённой радостью наблюдают миллионы глаз из мест, и столь, и не столь отдалённых от МКАД. Можно сказать, сбывается их вековечная мечта, приближается расплата за все мучения и страдания. Ну, почти…

Российский газовый монополист, «Газпром» официально сменил место регистрации с Москвы на Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Теперь его адрес – не Москва, ул. Намёткина, 16, а Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. В этом же здании располагается «Лахта Центр». Соответственно, изрядная часть налогов газового гиганта переместится в город на Неве.

Но это так, пристрелочное.

Выстрел из главного калибра прозвучал вот только что. Ну, почти…

Популярный в России напарник Владимира Путина по путешествиям в сибирскую тайгу и алтайские горы, никогда не воевавший генерал армии Сергей Шойгу раскрыл стратегические планы. Согласно им, столицу России нужно перенести в Сибирь, где в дополнение к ней следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек. Об этом министр обороны России заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. Конкретизируя их, он сообщил, что в Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300–500 тыс. человек.

Зачем?

А Бог весть. Просто есть такое слово – «надо». И вообще – не рассуждать!

Хотя если порассуждать логически, даже если опустить неудобный вопрос о целях, реализуемость проекта вызывает свои вопросы – в первую очередь, относительно адекватности прожектёра.

Даже если опустить, что в современной России никто не строил крупных городов с нуля или хотя бы на базе более мелких, забыть, что Сибирь – это в основном плохой климат и огромные расстояния, остаётся вопрос логистики. Допустим, арматуру и цемент можно будет произвести нра месте. Но перебросить в Сибирь миллионы тонн других необходимых стройматериалов можно разве что по Транссибу. Магистраль сейчас и так загружена по маковку, работает на износ. Долго ещё будет так работать, пока в России не кончатся нефть, уголь, руда, лес и проч. для экспорта в Китай. Откуда взять необходимые мощности, чтобы обеспечить масштабные стройки?

Тогда зачем этот прожект? Зачем переносить столицу из европейской части страны в глушь и строить всю инфраструктуру заново? Неужели, чтобы сдать всё солдатам НАТО?

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