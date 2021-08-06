 

Звезда сериала “Кухня” Мария Горбань стала мамой во второй раз: фото и имя ребенка

06.08.2021, 11:12, Разное
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34-летняя актриса и звезда сериала “Кухня” Мария Горбань снова стала мамой! У девушки родился сын, которому они с мужем Кириллом Зоткиным дали необычное имя Нилан. Несколько часов назад Мария опубликовала первые фото с новорожденным малышом из родильной палаты и написала:

Любовь рождает любовь! Привет, Нилан! 05.08.2021.

Мальчик появился в одной из клиник в Майами, куда супруги прилетели в конце июня. Долгий перелет для Марии на восьмом месяце беременности, как оказалось, не стал большой проблемой.

Спасибо всем, кто беспокоился. Полет прошел прекрасно. Я всю дорогу лежала, ела, смотрела фильмы. В общем, все замечательно. Скоро пойдем на знакомство с нашим доктором, я уже жду не дождусь. С визами проблемы, да, но их делают. Не сдавайтесь, – рассказывала она в Instagram.

Мария Горбань с сыном

О второй беременности Мария Горбань рассказала в апреле этого года с обложки российского глянца. С этого момента актриса делилась всеми подробностями этого периода: например, она призналась, что за время беременности набрала 16 килограмм.

Напомним, Мария Горбань и Кирилл Зоткин вместе больше пяти лет, а в феврале этого года влюбленные сыграли свадьбу. У актрисы также подрастает дочь Стефания, которая появилась на свет в предыдущем браке Марии с осветителем Олегом Филатовым. В начале сентября девочке исполнится семь лет.

Мария Горбань и Кирилл ЗоткинМария Горбань с дочерью Стефанией

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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)



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