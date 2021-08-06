 

В Санкт-Петербурге спасли пациента с разрывом аневризмы аорты без полостной операции

06.08.2021, 11:06, Разное
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У 32-летнего пациента в детстве было диагностирование сужение просвета аорты (коарктация), в связи с чем он перенес баллонную ангиопластику, рассказали в НМИЦ им. Алмазова. В дальнейшем он жил обычной жизнью и у врачей не наблюдался. Однако несколько дней назад у мужчины появились сильные боли в спине и кровохарканье.

Пациента доставили в тяжелом состоянии в Псковскую областную больницу, где ему провели обследование и выявили разрыв аневризмы грудного отдела аорты. Была необходима экстренная операция, без которой в таком состоянии грозила стопроцентная летальность. Но в Пскове не было условий для проведения эффективного вмешательства, поэтому врачи приняли решение доставить мужчину в Санкт-Петербург за 300 километров силами санитарной авиации.

К тому моменту, когда пациент оказался на операционном столе в НМИЦ Алмазова, у него была серьезная кровопотеря. Хирурги выполнили эндопротезирование грудного отдела аорты с помощью малоинвазивного щадящего метода — через небольшой разрез длиной в 3 сантиметра в паховой области. Специалистам удалось всего за 40 минут изолировать поврежденный участок и остановить кровотечение.

Уже через сутки после операции пациента перевели из реанимации в стационар. Ему предстоит длительное восстановление, но его жизни больше ничего не угрожает.

Как отметили специалисты НМИЦ Алмазова, в их практике каждая девятая эндоваскулярная операция в связи с расслоением или увеличением аорты — экстренная, и в основном это пожилые люди. Подобное состояние для молодых людей большая редкость, поэтому случай с пациентом из Пскова стал уникальным для хирургов.



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