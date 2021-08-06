Во Львове открыли центр вакцинации в аэропорту, будут прививать пассажиров

Отмечается, что вакцинацию будут проводить вакцинами от Pfizer и CoronaVac.

Пока вакцинировать будут только людей, у которых есть билеты на самолет – как улетающих из Львова пассажиров, так и прилетевших во Львов.

“В перспективе центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются”, – сообщил Олег Когут, региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области.

Всего во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения. По состоянию на 5 августа, по данным ОГА, в области получили прививку от COVID-19 385 031 человек, из них 62 630 – в центрах вакцинации.

Во Львове в мае был открыт самый первый в стране центр вакцинации – на стадионе “Арена Львов”.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 6 августа первую дозу вакцины получили 3,9 млн человек, а 2,3 млн украинцев завершили вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, информировал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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