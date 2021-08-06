“У всех тренеры, а я абсолютно одна”. Украинка Килипко расплакалась после финала Олимпиады. Видео

Ее результат – 4,5 м. Золото с результатом 4,9 м получила американка Кэти Нажотт.

Как сообщило Общественное, это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки – ее личный рекорд – 4,7 м.

В комментарии телеканалу после финала она расплакалась и раскритиковала действия Федерации.

“Сегодня вышла на разминку, нас вывели, всех девочек, на трибуне – ни одной души из Украины. Я разминаюсь сама, абсолютно одна. У всех тренеры сидят, поддержка хоть какая-то – я одна. Через 30–40 минут, наконец, решили прийти. Но мне это уже ничего не дает. Никто не знает, как я прыгаю, что мне надо”, – заявила она.

Килипко объяснила, что на Олимпиаде в Токио была без личного тренера.

“Дело в том, что подготовка прошла хорошо. Думаю, все видели – я готова прыгать 4,70 м минимум здесь. Сделала все зависящее от меня. Единственное, что я считаю – должен быть [личный] тренер. Потому что это прыжки с шестом, у каждого индивидуально. И никто никак не смог бы мне помочь. Я просила, говорила – мне нужен тренер, я готова. В итоге я так и не услышала, почему нет моего личного тренера. Хорошо, не только я – еще у нас есть Яна [Гладийчук], вторая представительница в шесте на Олимпиаде от нашей команды – и, опять же, тренера не берут. Получается, что тренер не нужен для шеста. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. Хорошо, нет тренера – стала пятой. Но могла прыгнуть гораздо лучше. От себя, что зависело – сделала, дальше уже это технический, индивидуальный вид спорта. Не знаю, что сказать. Просто ты убиваешь себя, тренируешься столько лет, столько вкладываешь в себя, а потом едешь просто и остаешься в секторе одна”, – добавила она.

Спортсменка отметила, что поддержка зрителей была большой.

“Но мне нужна поддержка моего тренера. Больше ничего. Очень тяжело быть одной. Многие поддерживают, очень много людей. Хотелось показать хороший результат. Я довольна тем, что я пятая. Считаю, что это очень хорошее место в финале Олимпиады. Было бы все по-другому, потому что тренер знает меня от а до я, мы 15 лет вместе”, – подчеркнула Килипко.

https://www.facebook.com/daniel.zubko/videos/1217572332043296/

Президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин в комментарии изданию Tribuna заявил, что спортсменка к нему не обращалась и он услышал о проблеме от журналиста.

“Не понимаю, почему эту проблему я слышу от вас, журналиста, а не от спортсменки, которая представляет мною возглавляемую федерацию. Я до сегодня вообще ничего не слышал об этом […] Человек в последний момент квалифицировался и занял в итоге пятое место. Разве это не успех – быть пятым в мире? Я думаю, что это просто эмоции”, – заявил он.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины 13 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, три серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем, в греко-римской борьбе и карате – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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