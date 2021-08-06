 

“В Ереване в одних трусах?”, “Какая цаца”, “Секси-ножки”. Экс-участница “ВИА Гры” показала грудь в огромном декольте

06.08.2021, 11:04, Новости дня
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На фото Романова запечатлена в черном боди с огромным вырезом в области груди и белом жакете.

“До скорой встречи, Ереван! Уже скучаю”, – написала она.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

“Какая цаца”, – прокомментировала подписчица levchenko_beauty.

“В Ереване в одних трусах?” – написала opolyaa.

“Какие секси-ножки”, – отметил aleksmaksimov51.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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