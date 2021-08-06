Аналитик Петров: На Украине ликвидировали противника Лукашенко

Между Украиной и Белоруссией разворачивается громкий международный скандал. 3 августа в одном из парков Киева нашли повешенным белорусского оппозиционера Виталия Шишова. Ранее он престал выходить на связь – поиском занимались полиция и активисты.

Следы насилия, обнаруженные на теле мужчины, породили теорию, что диссидента могли убить. С учетом его профессиональной деятельности – Шишов возглавлял “Белорусский дом в Украине” – подозрения пали на КГБ Белоруссии.

Военный аналитик Алексей Петров заявил, что белорусские спецслужбы ликвидировали на Украине человека, который представлял опасность для режима президента Александра Лукашенко.

“Я думаю, мало кто может сомневаться, что это парня, Виталия Шишова достало белорусское КГБ. Либо напрямую приехали [в Киев] их оперативники, либо наняли кого-то здесь”, – подчеркнул Петров.

Эксперт раскритиковал СБУ Украины за этот инцидент. “Миллионы украинцев не поддерживают режим Лукашенко”, – отметил он. По мнению аналитика, “полоумный диктатор” возомнил себя царем и наплевал на международные законы.

Петров напомнил, что Лукашенко критикуют и простые граждане, и украинские политики. Даже президент Владимир Зеленский не является сторонником белорусского лидера. Эксперт подчеркнул, что все они теперь находиться “под прицелом” КГБ Белоруссии.