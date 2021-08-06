 

«Зенит» согласовал трёхлетний контракт с Лионелем Месси

06.08.2021, 10:31, Разное
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Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси подписал контракт с питерским «Зенитом». В клуб игрок перейдёт в качестве свободного агента. Соглашение между футболистом и новым клубом рассчитано до 2024 года.

По сообщениям СМИ, аргентинским футболистом интересовались «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и несколько клубов из Китая и Катара. Однако руководство «Зенита» смогло предложить наилучшие условия контракта для аргентинца. Он будет получать около 38 млн евро в год. Питерцы также выплатят 50 млн евро в качестве подписного бонуса и 21 млн агенту игрока — его отцу, Хорхе Месси.

В приобретении футболиста был заинтересован лично генеральный директор клуба и один из членов управления «Газпрома» Александр Медведев. По его мнению, Месси отлично впишется в тактические построения Сергея Семака и поможет клубу в завоевании титула РПЛ и выходе в плей-офф Лиги Чемпионов.

Лионель Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. За 778 матчей в стане сине-гранатовых футболист забил 672 гола. В минувшем розыгрыше Ла Лиги нападающий провёл 35 матчей, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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