Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против РФ в Европе

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о наличии в Риге, Таллине и Варшаве центров пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и россияне для ведения подрывной информационной работы в России.

«Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», – рассказал министр на встрече с коллективом предприятия «Красмаш», передает ТАСС.

Он добавил, что эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят «не самые лучшие ароматы». «Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны», – добавил генерал армии.

Министр пояснил, что такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии. «И это не единицы, это десятки (людей), которые каждый квартал штампуются», – сказал глава Минобороны.

Он добавил, что в его ведомстве уделяют существенное внимание информационной повестке. Так, при министерстве создана газета «Красная звезда», работает телеканал «Звезда» и радио «Звезда».

Ранее в Госдуме раскрыли механизм создания дискредитирующего выборы в РФ контента для западных СМИ.