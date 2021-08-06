 

Стена рухнула на припаркованные машины в Красноярске

06.08.2021, 10:26, Новости дня
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В Красноярске подпорная стена рухнула на парковку из-за сильного дождя, повреждения получили пять машин, сообщил краевой главк МЧС.

В МЧС рассказали, что инцидент произошел около 09.00 мск. Под завалами находятся четыре легковушки и один грузовик, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в автомобилях не было людей, пострадавших нет.

Рядом расположен десятиэтажный дом, его жильцов эвакуируют. К месту происшествия направили оперативные службы и спасателей. Работают 24 человека и шесть единиц техники.

Прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, застройщик возвел стену при строительстве многоквартирного здания.

«После сдачи дома в эксплуатацию на обслуживание в управляющую организацию, муниципалитету передана не была», – рассказали в ведомстве.

При этом застройщик отрицает свою причастность к возведению подпорки.

Ранее во Владивостоке на машину с девятиэтажного дома рухнула бетонная плита.



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