Кейт Босуорт и Майкл Полиш решили расстаться после восьми лет брака

38-летняя американская актриса Кейт Босуорт, известная по фильмам “Двадцать одно”, “Все еще Элис” и “Молодые американцы”, сообщила о расставании с 50-летним мужем, режиссером Майклом Полишем. Кейт опубликовала их совместное черно-белое фото и сопроводила его длинным нежным текстом. Начала она его с двух вопросов, которые, как предположили подписчики, Майкл задал во время их первой встречи в 2011 году:

Хотите ли вы разделить гамбургер? – Да.

Как насчет рюмки виски? – Черт возьми, да.

А после продолжила:

Часто начало – лучшая часть любви. Салют, магниты, бунт – аттракцион. Начало сигнализирует о широких возможностях. Разделите бургер с кем-нибудь, когда влюбитесь, и вы можете умереть счастливо, зная, что это ваш последний прием пищи.Наши сердца полны, так как мы никогда еще не были так влюблены и глубоко благодарны друг другу, как в этом решении расстаться. На протяжении последних десяти лет мы с Майклом всегда выбирали любовь. Сегодня мы держимся за руки так же крепко, как в день нашей свадьбы. Мы теперь смотрим друг на друга еще глубже и смелее. В процессе расставания мы пришли к пониманию того, что наша любовь никогда не закончится. Связь не может просто исчезнуть. Любовь становится сильнее и глубже, а сердце — шире.

Мы будет все так же скидывать друг другу песни, планировать наши общие фильмы и делиться тем, что мы уже сделали вместе. Для нас было честью испытать такую любовь и продолжать восхищаться красотой любви. Что происходит, когда мы достигаем конца чего-либо и понимаем… Мы только в начале. Это любовь. И мы выпьем это. Кейт+Майкл.

Кейт Босуорт и Майкл Полиш

Кейт Босуорт и Майкл Полиш были вместе 10 лет, 8 из которых – в браке. Они познакомились в 2011 году на съемочной площадке фильма “Биг-Сюр”, в котором Босуорт играла главную роль, а Полиш был режиссером. Через год влюбленные объявили о помолвке, а 31 августа 2013 года сыграли свадьбу на ранчо Рок Крик, Филипсбург, штат Монтана. Общих детей у пары нет. У Полиша есть взрослая дочь Джаспер, с которой Босуорт в хороших отношениях.

Босуорт до Полиша не была замужем, но до него встречалась с актером Александром Скарсгардом. С 2002 по 2006 год встречалась с Орландо Блумом, а с сентября 2006 года недолго была в отношениях с британским манекенщиком и музыкантом Джеймсом Руссо. Кстати, с Орландо Кейт удалось сохранить теплые дружеские отношения.

Кейт Босуорт и Майкл Полиш Кейт Босуорт и Майкл Полиш, 2020 год

Кейт Босуорт и Орландо Блум, 2015 год