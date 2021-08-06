 

Подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую – Маркарова

06.08.2021, 10:10, Новости дня
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“Выходим на финишную прямую подготовки визита №1”, – написала Маркарова.

Украинские чиновники встретились с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. По оценке Маркаровой, это были “очень хорошие содержательные встречи”. Главной тематикой этих бесед была подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа

“Наша цель – углубление стратегического партнерства Украины и США реальными конкретными совместными инициативами в защите суверенитета и территориальной целостности, повышении безопасности в Украине и регионе, увеличении нашей военной способности, ускорении трансформации Украины в современную экономическую сильную демократическую страну”, – пояснила Маркарова.

Кроме того, состоялись встречи с членами Украинского кокуса в Конгрессе США – сенаторами Джин Шахин, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викери, Бобом Менендесом, Бенджамином Кардином и конгрессменом Бредом Шерманом. “Обсудили широкий круг вопросов и еще раз обозначили общие планы, основанные на прочной двухпартийной поддержке Украины”, – рассказала посол.

Также Кулеба и Ермак встретились с представителями ведущих информационно-аналитических центров Вашингтона.

“Как сказал министр, теперь у нас будет три недели “тихой дипломатии”, когда мы вместе с американским партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США”, – добавила Маркарова. 

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/4224563600953729

Контекст:

Визит Зеленского в США, должен состояться 30 августа. Главной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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