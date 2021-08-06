“Я второй человек после президента”. Никитюк показала рейтинг, в котором расположилась сразу за Зеленским

“Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я второй человек после президента”, – написала она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Черт побери… Мне очень приятно! Спасибо, мои подписчики, вы у меня самые добрые и самые фартовые в мире! А еще у вас никогда не будет проблем, потому что моя страница фартовая и приносит удачу! Обнимон”, – написала Никитюк в комментариях.

“Леся, и что теперь, в президенты?” – спросила подписчица olenka_languages.

“Ожидаемый вопрос. После вас! – ответила телеведущая.

6 августа в рейтинге Никитюк занимала уже шестое место – после Зеленского, музыканта Rudeboy, певицы NK, блогера Софии Стужук и юмориста Антона Лапенко.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Хто проти блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Хто зверху?”.

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