Смешко о Марчуке: Государственники такого уровня не каждое столетие приходят в большую политику

“Это неправда, что не бывает людей, которых нельзя заменить. Бывает. Генерал армии Украины Евгений Кириллович Марчук – интеллигентный и сильный человек, патриот и специалист мирового уровня. Полиглот и аналитик, музыкант и заядлый фотограф, который превращал свои фото в произведения искусства. Профессиональный и устойчивый дипломат, достоинство которого, как и страны, которую он защищал на переговорах, никто из иностранных коллег в его присутствии не мог поставить под сомнение”, – подчеркнул Смешко.

Политик отметил, что Марчук был одним из инициаторов и создателем большинства до сих пор действующих законов Украины в сфере обороны и национальной безопасности.

“Он обеспечивал успешные действия в борьбе с сепаратизмом в Крыму в середине 90-х годов. Активно выступал за европейское направление развития Украины и сотрудничество с НАТО. Будучи министром обороны, в рекордные сроки развернул украинский бригаду в Ираке, которая стала там второй по численности вооруженным формированием коалиционных сил, после американских. Решительными действиями военного компонента во время кризиса вокруг острова Тузла в 2003 году способствовал быстрому ее мирному урегулированию”, – добавил Смешко.

Он считает, что потенциал Марчука не был использован в интересах Украины до конца.

“Государственники такого уровня не каждое столетие приходят в большую политику. Его любили и боялись, но большинство – уважали. Никого, кто его знал, он не оставлял равнодушным к себе. Харизма профессионала, который прошел в свое время подготовку разведчика-нелегала, проступала через его спокойную силу и культуру настоящего интеллектуала и интеллигента”, – добавил экс-глава СБУ.

https://www.facebook.com/ipsmeshko/posts/2311221649007742

Контекст:

Евгений Марчук скончался 5 августа на 81-м году жизни. По информации СБУ, причиной смерти стало обострение проблем с сердцем после коронавирусной инфекции.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Марчук всю жизнь посвятил защите национальных интересов. Он был генералом КГБ, который стал украинским государственником, добавил украинский историк, публицист Александр Зинченко.

Марчук в 1991–1994 годах был главой СБУ, в 1995–1996 годах – премьер-министром Украины, в 2003–2004 годах – министром обороны. В ноябре 2018 года Марчук был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. До этого Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности. 19 мая 2019 года он вышел из переговоров в ТКГ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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