“Кому не нравится концерт, запланированный Офисом президента, можете приходить сюда”. В Киеве ко Дню Независимости пройдет еще один концерт

Соорганизаторами концерта являются Министерством культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования. Выступления артистов будет транслироваться в эфире “1+1”.

Соавтором концерта заявлена дирижер Оксана Лынив, а креативным продюсером является Ярина Винницкая.

Участие в мероприятии в том числе примут:

Джамала

фронтмен группы “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук,

группа “ДахаБраха”;

фронтмен группы “Жадан і Собакаи” Сергей Жадан;

фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина;

Wellboy;

Алина Паш;

артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Жадан, комментируя свое выступление на этом концерте, намекнул, что мероприятие является альтернативой концерту, который состоится 24 августа на НСК “Олимпийский”.

“Друзяки, ну а вдруг кому не нравится концерт, запланированный Офисом президента [Украины], можете приходить сюда. У нас будут печеньки”, – написал он.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/396944098454613

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

Кроме концерта “Ковчег” Украина”: десять веков украинской музыки”, ко Дню Независимости запланировано еще одно мероприятие. Оно пройдет 24 августа на НСК “Олимпийский” (начало – в 18.00). Режиссером этого концерта является украинский клипмейкер Катя Царик. В концерте примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Наталья Могилевская, София Роатру и другие знаменитости. Весь список украинских артистов, которые задействованы в этом концерте, опубликован здесь. Ротару за день до выступления в Киеве выступит в Сочи на международном фестивале “Новая волна”.

Концерт 24 августа будет длиться три часа и на 98% состоять из песен на украинском языке. Трансляция концерта будет также проводиться на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

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