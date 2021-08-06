Лидер НАУ Латушко: Мы выйдем и не уйдем до прекращения власти Лукашенко

С президентских выборов в Белоруссии прошел уже год. По данным ЦИК РБ, уверенную победу на них одержал Александр Лукашенко. Однако оппозиция обвинила его в узурпации власти, а белорусы вышли на масштабные акции протестов.

Бывший белорусский министр культуры и дипломат Павел Латушко, лишенный ранга за критику режима, записал видеообращение и рассказал об ошибках противников президента. Он заявил, что в следующий раз оппозиция выйдет и не уйдет, пока не свергнет режим Лукашенко.

“На тот момент не было реальной политической структуры и политических сил, которые были способны, условно, встать во главе колонны и повести за собой людей”, – подчеркнул политик.

Также Латушко отметил, что акции протестов не были организованы западными странами. Этим он объяснил плохую готовность оппозиции. “Я шел в середине колонны и был абсолютно уверен, что кто-то стоит впереди”, – рассказал лидер НАУ.

Он напомнил, что оппозиционные активисты, как и простые белорусы, в дни протестов находились в состоянии эйфории, надеясь свергнуть режим “диктатора” Лукашенко с помощью мирных акций. В итоге, как отметил политик, белорусские силовики не стали переходить на сторону народа.

Меж тем, Латушка заверил своих зрителей, что оппозиция не повторит ошибок августа-сентября 2020 года. Лидер НАУ не исключил повторения прошлогодних событий и призвал власти Белоруссии четко осознать позицию оппозиции:

“Мы выйдем и не уйдем до того момента, пока диктатор [Лукашенко] и его хунта не прекратит эту власть узурпаторски удерживать в нашей стране”.