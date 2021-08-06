 

Зеленский призвал русских уезжать из Донбасса

06.08.2021, 10:00, Разное
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Не привыкать президенту Украины Владимиру Зеленскому набирать политические очки за счет неоднозначных, а порой и скандальных высказываний. Пока он мысленно отвоевывает обратно ДНР и ЛНР, жители регионы пытаются жить в условиях военного времени. Не секрет, что народ Донбасса просит Россию защитить его от произвола украинских властей. В это же время вместо решения реальных проблем региона президент Зеленский призывает русских уезжать из Донбасса.

Глава Незалежной дал интервью телеканалу “Дом”, в ходе которого поделил всех жителей Донбасса на две категории: украинцев и русских. Первым он предложил продолжать жить в регионе и терпеливо ждать “деоккупации”. Вторых – русских – Зеленский призвал покинуть Донбасс. По словам политика, это нужно сделать ради своих детей и внуков.

Украинский президент на полном серьезе заявил, что Донбасс не будет развиваться без Незалежной. По его словам, на эту территорию не придет цивилизация, поэтому проживающим там гражданам, считающим себя русскими, нужно искать свое счастье в России. Политик уверен, что регион обязательно вернется в состав Украины.

Пытаясь в очередной раз разъединить украинцев и русских, Зеленский зачем-то сравнил эту ситуацию с разрушением Берлинской стены. Это весьма странное заявление, ведь после падения стены жители ГДР и ФРГ объединились.



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