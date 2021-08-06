Минобороны и «Вертолеты России» решили «оморячивать» Ка-52М

Холдинг «Вертолеты России» (входит в корпорацию «Ростех») заключил контракт с Минобороны на «оморячивание» вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 году, сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

«В этом году у нас заключён контракт на продолжение опытно-конструкторских работ (ОКР) по «оморячиванию» Ка-52М, эта работа идет, и она должна завершиться в 2023 году. Мы сейчас находимся в диалоге с авиацией флота с точки зрения того, как морская версия будет унифицирована с сухопутной», – сказал Богинский, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в рамках предыдущего ОКРа на вертолет Ка-52 «Вертолеты России» построили четыре образца, вертолеты совершали посадку на палубу кораблей ВМФ России. «Теперь наша задача – унифицировать с сухопутной версией условную машину Ка-52КМ и провести ее испытания в привязке к носителям», – сказал Богинский.

Вертолеты типа Ка-52 планируются в первую очередь для базирования на универсальных десантных кораблях (УДК, вертолетоносцах) проекта 23900, которые сейчас находятся в стадии строительства на судостроительном заводе имени Бутома (бывший «Залив») в Керчи.