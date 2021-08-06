 

Украина решила продлить запрет на ввоз книг из России

06.08.2021, 9:32, Новости дня
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Госкомитет Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) намерен инициировать продление действующих ограничительных мер для девяти российских издательств, санкции против которых истекают в 2022 году, сообщила пресс-служба комитета.

«Госкомтелерадио принимает меры по недопущению на украинский рынок пропагандистской литературы государства-агрессора. <…> Комитет намерен инициировать продление санкций, срок действия которых истекает в марте 2022 года», – сообщается на сайте Госкомитете.

Речь идет об издательствах «Эксмо», «АСТ», «Питер», «Центрполиграф», «Яуза», «Яуза-пресс», «Алгоритм», «Книжный мир» и «Вече». В Госкомитете добавили, что в перечень внесено 264 произведения 171 автора, выпущенных в свет 64 издателями.

Ранее книжный продюсер Елена Лазуткина заявила, что Украина не сможет выжить без русскоязычных книг из-за слишком высокой цены на книги западных авторов.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке.



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