 

“Как можно отдыхать в компании шпагатов, но без дочки?” Волочкова оголила ягодицы и опять показала шпагат

06.08.2021, 9:16, Новости дня
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“За три недели греческого отдыха вроде форма моя физическая на месте”, – написала 45-летняя балерина под фото со шпагатом. На них она в купальнике и в обуви на высокой платформе позирует на фоне моря.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Ну, я поплыла”, – подписала другой пост балерина и приложила снимок, на котором лежит на животе в неглубоком бассейне, выставив из-под воды оголенные ягодицы.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Суммарно оба поста Волочковой набрали больше 13 тыс. лайков.

“Ну, как так можно! Все можно понять, дочка живет у папы, удобно к месту учебы. Но летом! Как можно отдыхать в компании шпагатов, но без дочки?” – возмутилась пользователь с ником irina_1989sh.

“Форма на месте, а мозги на месте?” – поинтересовалась allapetrova6150.

“Как же примитивна! Вы здоровы?” – спросила fedorovanatasha_.

“Это какая-то болезнь… эксгибиционизм”, – считает olnis1410.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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