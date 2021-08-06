 

“Совет да любовь”. Горбунов показал свадьбу своего родственника

06.08.2021, 9:16, Новости дня
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Телеведущий побывал на свадьбе родственника в Ивано-Франковске.

“Теперь ты взрослый, мой дорогой племянник! Александр Горбунов и Вероника Горбунова. Такой важный день в жизни! Счастья вам, дети! Люблю”, – написал он.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Совет да любовь”, – прокомментировала подписчица shcherbina2883.

Контекст:

Юрий Горбунов с 2000-го по 2006 год работал ведущим программ “Подъем”, “Готовый на все”, “Один за всех”, “Теперь ты в армии” на “Новом канале”. В 2005 году вел передачу “Вопрос для чемпионов” на СТБ. 

С июня 2006 года работает на канале “1+1”. Он вел программу “Сніданок з 1+1”, шоу “Краса по-украински”. “Я люблю Украину”, “Просто Шоу”. С 2006 года является бессменным ведущим проекта “Танцы со звездами”, а с 2015-го – шоу “Голос країни”.

Горбунов женат на коллеге Кате Осадчей. 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” она призналась, что ждет ребенка. У пары есть сын – четырехлетний Иван. У Осадчей есть также ребенок от предыдущих отношений – 18-летний Илья.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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