 

“Девочка глубокая”, “Папина дочка”. Бадоев показал взрослую дочь

06.08.2021, 9:16, Новости дня
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“Утренняя рутина, папа монтаж, Ло, связь с миром, много дел, почта”, – написал он.

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Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

“Видно, что ваша Ло – девочка глубокая”, – отметила kalinkamalinka0115.

“Папина дочка!” – отметила elengalanova.

Контекст:

Лолита (2005) – единственная дочь Алана Бадоева. Ее мать – блогер и путешественница Жанна Бадоева. Супруги развелись в 2012 году после девяти лет семейной жизни.  От предыдущих отношений с бизнесменом Игорем Кураченко у Жанны Бадоевой есть сын Борис. Он живет в Милане (Италия), работает видеомонтажером. Бадоев считает себя его отцом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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