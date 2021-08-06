“Мама, кажется, мне пришел писец”. Тяжело раненый в результате обстрела на Донбассе украинец рассказал детали

5 августа снаряд боевиков попал в жилой дом и полностью разрушил стену и одну из комнат двухкомнатной квартиры.

56-летний житель Красногоровки, Игорь Рыбка, в это время был в помещении, он тяжело ранен.

Его жена, Лариса Рыбка, готовила на кухне завтрак. Она рассказала, что от мощного взрыва на несколько минут почти оглохла – но услышала отчаянные крики мужа.

“Собрался чай пить. Затем так получилось, что сильно попало… куда-то стрельнуло. Он из кухни пошел, пошел в зал… Пыль, дым, вообще ужас. И слышу, он кричит: помоги, меня привалило! Вытащила я его на лестничную площадку. Весь в крови, грязный”, – рассказала она.

Женщина вызвала скорую, которая успела довезти пострадавшего до Кураховской больницы. По словам медиков, еще немного – и раненого бы не спасли.

“Тяжелая политравма, минно-взрывная. Наличие двух посторонних металлических тел в животе. Прооперировали, остановили кровотечение. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии”, – сообщил Юрий Кобельський, заведующий хирургическим отделением районной больницы.

Сам Рыбка с разрешения врачей тоже поговорил с журналистом. По его словам, несмотря на тяжелое состояние и контузию, он помнит все в деталях.

“Услышал шипение… как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Прижат дверью. Звон в ушах. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец. Выпрямился, оторвал двери, которые на меня упали, и через эту дверь вылез в коридор”, – рассказал раненый.

Военные сообщили телеканалу, что огонь по Красногоровке боевики вели из тяжелой артиллерии. При этом ближайшие украинские позиции находятся в нескольких километрах, так что целью были именно жилые кварталы.

“Вот мы обнаружили хвостовик “Рапиры” – 100 мм. Это пушка 100-миллиметровая. Вот вы видите эту квартиру. Прямой наводкой было попадание”, – рассказал украинский военнослужащий.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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