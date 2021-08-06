 

Зеленский: Российская история будет оплакивать свои решения по поводу Крыма

06.08.2021, 9:06, Разное
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Россия ещё пожалеет о присоединении Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов.

По словам Зеленского, в будущем российская история будет “оплакивать” действия в отношении полуострова. Глава украинского государства уверен, что именно из-за Крыма и началось противостояние некогда союзных стран. Кроме того, украинский лидер уверен, что уже сейчас есть немало россиян, понимающих украинцев и испытывающих чувство вины за ситуацию вокруг полуострова, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает возвращение Крыма в состав Украины – лишь вопрос времени. Президент считает, что российские власть и народ никогда так не полюбит эту землю, как украинцы, даже если все местные города переименуют и перепишут историю. Также Зеленский добавил, что с Крымом у него связаны особенные воспоминания из детства.

Напомним, что Крым вошёл в состав России по итогам народного референдума о статусе полуострова в 2014 году. В марте того же года был подписан договор о присоединении Крыма к России. Однако украинская сторона и по сей день пытается оспорить законность референдума и саму принадлежность территории, считая её “оккупированной”.



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