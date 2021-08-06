 

Депутаты законодательно запретят называть Россию Мордором

06.08.2021, 8:51, Разное
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В Государственную думу инициативной группой депутатов внесён законопроект «О защите национального имиджа России».

В нём регламентируется набор слов, которым недопустимо называть Российскую Федерацию в публичном пространстве, а именно в интернете.

К ранее запрещённым депутатами терминам «рашка», «раися», «эрэфия» и «Северная Нигерия» добавится запрет на использование в отношении страны слова «Мордор». Инициатором нововведения стал Пётр Толстой, предложивший считать его нецензурным.

Депутаты запретят называть Россию Мордором– Россия – лучшая страна мира и хамство в отношении её необходимо пресекать. Наизобретали всяких обидных слов и постоянно ими оперируют. Заметим, что все слова явно англицизмы и с большей долей вероятности внедрены сюда Западом. Поэтому я бы вообще каждого кто их употребляет проверил бы на экстремизм и дал бы по 15 суток, чтобы посидели и посмотрели, что такое настоящий Мордор, – заявил парламентарий.

Закон обяжет владельцев сайтов модерировать и немедленно удалять слово «Мордор» из материалов и публичных обсуждений. В противном случае их ожидают штрафы, замедление скорости трафика и даже блокировка ресурсов. Также они обязаны передавать данные о нарушителях законодательства в правоохранительные органы.

В легендариуме Джона Толкина Мордор – область на юго-востоке Средиземья к востоку от Андуина, владения Саурона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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