 

Из ИВС в Подмосковье сбежали пять подсудимых

06.08.2021, 8:38, Новости дня
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Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, информирует прокуратура региона.

В прокуратуре сообщили, что по факту побега начата проверка, передает РИА «Новости».

На месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Сообщается, что в числе сбежавших – обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Александр Мавриди. Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года.



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