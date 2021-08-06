Из ИВС в Подмосковье сбежали пять подсудимых

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, информирует прокуратура региона.

В прокуратуре сообщили, что по факту побега начата проверка, передает РИА «Новости».

На месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Сообщается, что в числе сбежавших – обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Александр Мавриди. Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года.