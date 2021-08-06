Телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию Большого взрыва

Ряд открытий с помощью российско-германского космического телескопа «Спектр-РГ» подтвердили космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, сообщил ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.

«Идет подтверждение модели Большого взрыва. Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара (черной дыры в центре галактики, падение вещества в которую вызывает колоссальный выброс вещества и энергии), то, что она образовывалась на ранних стадиях формирования Вселенной», – цитирует РИА «Новости» Садовского.

Теория Большого взрыва описывает рождение Вселенной из сингулярности – точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. В настоящее время теорию Большого взрыва сочетают с теорией горячей Вселенной.

Ранее обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила в созвездии Гидры пока самые крупные останки сверхновой, расположенной далеко за границами диска Млечного Пути.