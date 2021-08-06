 

Телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию Большого взрыва

06.08.2021, 8:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ряд открытий с помощью российско-германского космического телескопа «Спектр-РГ» подтвердили космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, сообщил ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.

«Идет подтверждение модели Большого взрыва. Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара (черной дыры в центре галактики, падение вещества в которую вызывает колоссальный выброс вещества и энергии), то, что она образовывалась на ранних стадиях формирования Вселенной», – цитирует РИА «Новости» Садовского.

Теория Большого взрыва описывает рождение Вселенной из сингулярности – точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. В настоящее время теорию Большого взрыва сочетают с теорией горячей Вселенной.

Ранее обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила в созвездии Гидры пока самые крупные останки сверхновой, расположенной далеко за границами диска Млечного Пути. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / В бундестаге решили, что санкции США против «Северного потока — 2» не противоречат международному праву

05.11 / Путин наградил школьницу, погибшую при попытке спасти подругу

25.07 / В Греции объявили траур из-за начала мусульманских богослужений в стамбульском соборе Святой Софии

04.08 / Стефанчук рассказал, можно ли будет вернуть смертную казнь через референдум

30.09 / В Украине эксплуатируют 53 самолета Ан-26 в возрасте от 35 до 48 лет – госпредприятие “Антонов”

25.11 / Горбулин: Как победить Россию в войне будущего. Семь шагов

26.12 / Фигуристка Щербакова победила на ЧР, превзойдя мировой рекорд

13.07 / Политолог: Региональные избиркомы спасли ряд партий от неминуемого провала на выборах

09.07 / Под СБУ устроили митинг. Его участники требуют не выдавать Беларуси анархиста Боленкова

19.10 / Подозреваемый в изнасиловании и убийстве ребенка задержан в Дагестане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика