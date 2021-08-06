В Украине снова подтвердили более 1 тыс. случаев коронавируса за сутки

Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook.

Среди новых заболевших 74 ребенка и 32 медработника.

Госпитализировали за прошлые сутки 516 украинцев, больных COVID-19, выздоровели 478 человек. 16 пациентов вчера скончалось.

В последнее время суточная заболеваемость в Украине держалась на уровне ниже 1 тыс. пациентов, но 4 августа в стране подтвердили 1052 новых случая коронавирусной инфекции. Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности, такой показатель зафиксирован впервые с начала лет. Больше последний раз было только 16 июня – 1188 случаев.

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

5 августа в Украине сделали 42,5 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 257 478 случаев COVID-19, выздоровело 2 189 293 пациента, умерло 53 065.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1915317185298044

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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