“Быть ох…енной по жизни лучше, чем ох…енной на фотографии”. Собчак заявила, что “берет” не красотой, а “личным контактом”

“Меня многие ругают за фото: мол, некрасивая, “странное лицо”. Я всегда знала про себя, что я “беру” не красотой, а общением, энергией. Всю жизнь я слышу от людей чудовищное: “В жизни вы гораздо лучше, чем на экране”, и я знаю, что фотогеничность – не мой конек. А вот энергетика и личный контакт – тут мало кто мне может составить конкуренцию (сорри за нескромность)”, – написала 39-летняя ведущая.

Она подчеркнула, что важно реально воспринимать свои слабые и сильные стороны.

“Надо просто принимать и то, что дано, и то, что не дано. Но, может, быть ох…енной (и ох…евшей) по жизни лучше, чем ох…енной всего лишь на фотографии?” – поинтересовалась в конце поста Собчак.

За несколько часов пост телеведущей набрал почти 93 тыс. лайкой и более 2,6 тыс. комментариев.

“Вы супер, только не пишите маты”, – попросила Собчак ее подписчица с ником olga_loktevaa_style.

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A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Собчак замужем за российским режиссером Константином Богомоловым. Они поженились 13 сентября 2019 года. У телеведущей от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016).

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