МОК выслал с Олимпиады двух белорусских тренеров из-за Тимановской

По делу Тимановской была создана дисциплинарная комиссия, сообщает МОК. Она изучит обстоятельства инцидента и роль главного тренера сборной Беларуси Артура Шумака и главы национальной команды по легкой атлетике Юрия Моисевича.

“В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры, МОК вчера вечером отменил аккредитацию двух тренеров, Шумака и Моисевича”, – говорится в сообщении.

In the interest of the wellbeing of the athletes of the NOC of Belarus who are still in Tokyo and as a provisional measure, the IOC cancelled and removed last night the accreditations of the two coaches, Mr A. Shimak and Mr Y. Maisevich. #Tokyo2020 #Olympics /2

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021

Тренеры по требованию МОК уже покинули Олимпийскую деревню. “Им будет предоставлена возможность быть услышанными”, – обещали в комитете.

The two coaches were requested to leave the Olympic Village immediately and have done so. They will be offered an opportunity to be heard. #Tokyo2020 #Olympics /3 END

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021

Ранее в МОК допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

Шумак и Моисевич – представители сборной Беларуси на Олимпиаде, аудиозапись разговора Тимановской с которыми в начале скандала опубликовали СМИ. “Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой… Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют: приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно”, – говорят собеседники спортсменке. Ей также рекомендовали “смириться” и “не выставлять свою гордыню”, потому что “так люди суицидом заканчивают”.

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. Из Токио она улетела 4 августа. Сегодня Зданевич на автомобиле выехал в Польшу.

После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды “Витязь”, активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.

5 августа Тимановская заявила, что намерена продолжить спортивную карьеру в Польше.

