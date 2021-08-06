 

Новый рекорд. За последние сутки в Украине сделали более 160 тыс. прививок от COVID-19

06.08.2021, 8:22, Новости дня
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Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook. 

Первую дозу получили  98 447 человек, вторую – 68 936. Украинцев вчера вакцинировали 894 мобильные бригады, 2709 прививочных пунктов и 301 центр массовой вакцинации. 

“С начала прививочной кампании привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 237 706 прививок”, – говорится в сообщении Минздрава.

Согласно информации на сайте ведомства, чаще всего вчера прививали препаратами Pfizer/BioNTech (61 590 доз) и Moderna (59 379 доз). Еще 36 163 прививок сделали вакциной Sinovac Biotech, и 10 251 – AstraZeneca. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1915327791963650

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 августа первую дозу вакцины получило почти 3,9 млн человек, а 2,2 млн украинцев завершило вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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