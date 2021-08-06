 

Ученые разработали программу, способную бороться с укачиванием в транспорте

06.08.2021, 8:18, Разное
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Ученые из Университета Варвика создали тренировочную программу, которая может помочь людям, укачивающимся в транспорте. Разработка специалистов показала, что устойчивость пассажиров в условиях езды в автомобиле повысилась на 50%.
В процессе проведения эксперимента испытуемым предложили ряд зрительных и пространственных упражнений. Благодаря им мозг пассажиров удалось подготовить к предстоящей поездке. Людям, которые страдали от колебаний транспорта и укачивались, предложили на протяжении 15 минут рисовать. Кроме этого, участники эксперимента складывали бумагу и выполняли задания, направленные на изучение расположения предметов и внимательность. Эти упражнения они делали в течение двух недель.

В конце исследования испытуемых посадили в автомобиль. После поездки выяснилось, что риск укачивания у добровольцев снизился на 50% от тех показателей, которые были вначале.

Источник: medikforum.ru



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