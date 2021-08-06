 

Климкин – сделка по «Северному потоку — 2» оставила Байдену возможность для манёвра

06.08.2021, 8:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Формально американцы ничего не должны украинцам, однако для США очень важно, чтобы Украина была надёжным союзником и партнёром, уверен бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Как пишет «Главред», дипломат добавил, что сделка США и Германии по «Северному потоку — 2» остаётся конфиденциальной и эти договорённости предоставляют Байдену манёвр для действий, поэтому вряд ли здесь можно говорить о предательстве Украины.


Reuters

Для Соединённых Штатов Америки очень важно, чтобы Украина была надёжным союзником и партнёром, но формально американцы ничего не должны украинцам, считает бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Как пишет «Главред», дипломат добавил, что сделка США и Германии по «Северному потоку — 2» остаётся конфиденциальной и многих ключевых деталей наблюдатели не узнают, однако договорённости предоставляют Байдену манёвр для действий, поэтому вряд ли здесь можно говорить о предательстве. 

«Я скажу две очень непопулярных вещи. Во-первых, США имеют интересы — это для них фундаментальная красная линия, чтобы мы для них были надёжным союзником и партнёром. Однако формально они нам ничего не должны. Украина — это про нас, это только для нас, а Байдена выбирали американцы, чтобы он продвигал американские интересы», — заявил Климкин.

По его словам, шансов остановить достройку трубопровода «Газпрома» на самом деле было мало, причём это хорошо понимают как в экспертной среде, так и в американской администрации. Обнародованные детали соглашения по «Северному потоку — 2» — это только часть сделки, другие подробности наблюдатели вряд ли узнают. В документе есть аспекты, которые предоставляют Байдену манёвры для дальнейших действий, поэтому говорить о предательстве со стороны американского президента нецелесообразно.

«Даже если бы санкции против компании Nord Stream AG и управляющего директора компании Маттиаса Варнига продолжались, было бы больше шансов, что технически «СП — 2» был бы достроен. Так же считают и множество экспертов и представителей сегодняшней администрации. Поэтому самые серьёзные договорённости являются конфиденциальными. Та сделка, которую вы видите между Байденом и Меркель, — это тоже вершина айсберга. Другие вещи — вы их никогда не увидите, они реально заключаются между лидерами и между администрациями. И там есть ещё много чего, и это даёт возможность Байдену и дальше играть, поэтому не нужно раздувать «зраду» и говорить, что Байден нас просто сдал», — подчеркнул Павел Климкин. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.11 / В Грузии прошел второй тур выборов в парламент. Явка составила 26% – ЦИК

11.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

18.01 / Зюганов: Навальный сам себе не хозяин

26.11 / В РФ успешно испытали гиперзвуковую ракету «Циркон»

21.06 / В Германии заявили о крахе концепции «конца истории» с развалом СССР

10.05 / Путин на немецком языке обсудил с главой Международной федерации хоккея ЧМ в Петербурге

01.09 / Самолет ВМС США разбился в Виргинии

02.08 / Завтра представят новый смартфон Realme Flash

11.11 / «Оппозиционная платформа – За жизнь» стала самой популярной среди украинцев

18.11 / Глава NASA: Украина присоединилась к самой широкой международной коалиции по исследованию космоса в истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика