Климкин – сделка по «Северному потоку — 2» оставила Байдену возможность для манёвра

Формально американцы ничего не должны украинцам, однако для США очень важно, чтобы Украина была надёжным союзником и партнёром, уверен бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Как пишет «Главред», дипломат добавил, что сделка США и Германии по «Северному потоку — 2» остаётся конфиденциальной и эти договорённости предоставляют Байдену манёвр для действий, поэтому вряд ли здесь можно говорить о предательстве Украины.



Reuters

Для Соединённых Штатов Америки очень важно, чтобы Украина была надёжным союзником и партнёром, но формально американцы ничего не должны украинцам, считает бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Как пишет «Главред», дипломат добавил, что сделка США и Германии по «Северному потоку — 2» остаётся конфиденциальной и многих ключевых деталей наблюдатели не узнают, однако договорённости предоставляют Байдену манёвр для действий, поэтому вряд ли здесь можно говорить о предательстве.

«Я скажу две очень непопулярных вещи. Во-первых, США имеют интересы — это для них фундаментальная красная линия, чтобы мы для них были надёжным союзником и партнёром. Однако формально они нам ничего не должны. Украина — это про нас, это только для нас, а Байдена выбирали американцы, чтобы он продвигал американские интересы», — заявил Климкин.

По его словам, шансов остановить достройку трубопровода «Газпрома» на самом деле было мало, причём это хорошо понимают как в экспертной среде, так и в американской администрации. Обнародованные детали соглашения по «Северному потоку — 2» — это только часть сделки, другие подробности наблюдатели вряд ли узнают. В документе есть аспекты, которые предоставляют Байдену манёвры для дальнейших действий, поэтому говорить о предательстве со стороны американского президента нецелесообразно.



«Даже если бы санкции против компании Nord Stream AG и управляющего директора компании Маттиаса Варнига продолжались, было бы больше шансов, что технически «СП — 2» был бы достроен. Так же считают и множество экспертов и представителей сегодняшней администрации. Поэтому самые серьёзные договорённости являются конфиденциальными. Та сделка, которую вы видите между Байденом и Меркель, — это тоже вершина айсберга. Другие вещи — вы их никогда не увидите, они реально заключаются между лидерами и между администрациями. И там есть ещё много чего, и это даёт возможность Байдену и дальше играть, поэтому не нужно раздувать «зраду» и говорить, что Байден нас просто сдал», — подчеркнул Павел Климкин.