 

Euronews – ЕС не удаётся побороть онлайн-торговлю поддельными сертификатами о вакцинации

06.08.2021, 8:16, Новости дня
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На фоне пандемии в Европе активизировалась киберпреступность: полиция пытается бороться с тысячами Telegram-каналов по продаже поддельных «сертификатов вакцинации», где за сотню евро любой желающий может приобрести QR-код. Эксперты предупреждают, что такие махинации в итоге способствуют повышенной скорости распространения нового штамма «дельта» на европейском континенте, передаёт Euronews.

Пандемия как триггер киберпреступности: чем больше ограничений вводит Европа для непривитых, тем больше поддельных сертификатов о вакцинации продаётся по всему миру. На Telegram-каналы, где предлагают приобрести фальшивые документы по электронной почте, подписаны тысячи людей. Средняя цена — 100 евро. 

По мнению экспертов работающей в сфере IT-безопасности компании Check Point, подобная доступность фальшивых медпропусков — одна из причин повышенной скорости распространения штамма «дельта».

ОДЕД ВАНУНУ, глава отдела исследований киберуязвимостей Check Point:
Они могут отредактировать изображение и продавать его уже со всей необходимой информацией. Мошенники и авторы Telegram-каналов — очень отзывчивые люди: они зададут вам нужные вопросы, узнают детали — всё, что вы захотите указать в своём сертификате. 

Только с марта по декабрь 2020 года число продавцов подделок по всему миру выросло примерно с 20 до полутора тысяч. Количество подписчиков также растёт день ото дня. 

ОДЕД ВАНУНУ: В марте мы зафиксировали всего несколько каналов, на каждый были подписаны несколько тысяч человек. Сегодня же встречаются каналы с полумиллионной аудиторией! 

Предложение меняется в зависимости от национальных нововведений. Кто же главные покупатели фальшивых сертификатов?

ОДЕД ВАНУНУ: В первую очередь это люди, которые выступают против прививок. Также среди них те, кому назначена вакцинация на более поздний срок, и те, кто получил только одну дозу. Наконец, давайте не будем забывать о том, что миллиардам людей во всём мире до сих пор просто не удалось сделать прививку. 

В числе других стран Италия пытается бороться с подделкой документов при помощи специальных мобильных приложений. В Национальном отделе по борьбе с киберпреступностью заявляют, что избежать наказания за предоставление фальшивого QR-кода будет крайне сложно.

ИВАНО ГАБРИЭЛЛИ, глава Нацотдела по борьбе с киберпреступностью: С одной стороны, легальны только медицинские пропуска с QR-кодом, которые содержат сгенерированное компьютером подтверждение подлинности документа. С другой, существуют приложения, которые позволяют сравнивать содержащуюся в QR-кодах информацию с той, что занесена в национальную базу данных о вакцинированных гражданах. Вот почему создать поддельный QR-код практически невозможно. 

Но всё это неплохо работает лишь на уровне отдельных государств, отмечают специалисты Check Point. Отследить такого рода мошенничество крайне трудно, когда речь заходит о международных поездках, — доступа к общемировой базе данных у пограничных служб нет. А это позволило бы вывести борьбу с COVID-19 на совершенно иной уровень.

Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года.

 



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