 

Le Figaro – США назначили послом в Польше сына Збигнева Бжезинского — Варшава недовольна

06.08.2021, 8:16, Новости дня
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Адвоката Марка Бжезинского выбрали на пост нового посла США в Польше, пишет Le Figaro. Его отец Збигнев Бжезинский был советником по национальной безопасности при Джимми Картере в разгар холодной войны. Хотя Польша и США союзники, в последнее время у них накопились поводы для критики друг друга.


Wikimedia

Джо Байден назначил американского адвоката Марка Бжезинского, сына знаменитого американского политолога и дипломата Збигнева Бжезинского, на пост посла США в Польше. Сама Польша при этом высказывала своё недовольство через СМИ, пишет Le Figaro.

56-летний Марк Бжезинский уже служил послом в Швеции при президенте Бараке Обаме. А его отец был советником по национальной безопасности при Джимми Картере в разгар холодной войны. Их семья родом из Польши, сам Марк говорит по-польски.

Польша — близкий союзник США в Восточной Европе. Но она недавно высказывала критику в адрес Вашингтона за то, что он по сути дал зелёный свет строительству «Северного потока — 2».

В свою очередь, Варшаву критикуют за ущемление независимых СМИ. Так, группа американских сенаторов отметили, что в Польше наблюдается постоянный регресс демократии. А в июле официальный представитель американской дипломатии Нед Прайс напоминал Польше, что свободная и независимая пресса необходима для демократии, пишет Le Figaro. 



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