 

Welt – из-за низкого спроса в Германии растёт гора просроченных вакцин

06.08.2021, 8:16, Новости дня
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В Германии падает спрос на вакцины, особенно AstraZeneca и Johnson & Johnson, из-за чего неиспользованные дозы залёживаются на складах, пишет Welt. У многих уже истекает срок годности, но власти не собираются их выбрасывать. Они хотят подарить их странам за пределами ЕС, хотя эта помощь всего лишь «капля в море», рассказывает немецкий телеканал.

Готовность вакцинироваться падает. Одновременно в распределительных центрах земель растёт гора неиспользованных вакцин. В основном это вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson. Время поджимает. У многих уже истекает срок годности. У некоторых уже истёк, в чём смог лично убедиться руководитель центра вакцинации в Кёльне.

ЮРГЕН ЗАСТРОВ, ведущий врач-вакцинолог: В субботу я забирал вакцины. Было 10 минут первого. Получил дозы. А потом у меня их сразу же забрали, потому что в 12 часов у них истёк срок годности.

Неиспользованные вакцины собираются как можно скорее применить для прививки детям от 12-17 лет и для проведения третьей, так называемой бустерной вакцинации у пожилых и больных людей, ведь в одном только Бадене-Вюртемберге в ближайшее время могут испортиться 450 тысяч доз. В Нижней Саксонии больше — 120 тысяч, в Гамбурге и Берлине — где-то по 60 тысяч. Выбрасывать их — это не вариант, настаивают федеральные власти. Они собираются забрать препараты.

ШТЕФАНИ ГАЙЗЛЕР, министр здравоохранения Нижней Саксонии: Это произойдёт в ближайшие дни. Вакцины отвезут на центральный склад, и оттуда федеральные власти их заберут.

Федеральные власти собирают все препараты, которые годны ещё как минимум два месяца, то есть приблизительно 13 миллионов доз, чтобы подарить их государствам за пределами ЕС. По мнению экспертов, это лишь капля в море.

МАЙКЕ ШВАРЦ, «Врачи без границ»: К сожалению, их раздают слишком поздно. И, к сожалению, объём слишком маленький. <…> Нам необходимы системные перемены в том, что касается производства вакцины здесь и в бедных странах.

А также перемены в голове, ведь вакцин BioNTech и Moderna нет в списках на пожертвование. На них спрос в центрах вакцинации всё ещё достаточно большой.

Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года.



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