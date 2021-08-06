GT – неудачное сдерживание — США не могут бороться одновременно и с Китаем, и Россией

Хотя ВМС США и проводят крупные военно-морские учения с целью сдерживания потенциальных противников, на практике они указывают на то, что Вашингтон не уверен в собственных силах, пишет Global Times. Подобное поведение, по мнению газеты, говорит о том, что США не способны противостоять одновременно и России, и Китаю.



Reuters

Во вторник ВМС США начали учения Large Scale Exercise 2021 («Крупномасштабные учения —2021», LSE 2021), которые, по выражению Stars and Stripes, стали «крупнейшими в своём роде за последние 40 лет». Хотя США и не назвали цель этих манёвров, они послали ясный сигнал, говорящий о том, что их реальная цель — Китай, пишет Global Times.

Практически в то же время Индо-Тихоокеанское командование США инициировало манёвры Large Scale Global Exercise 21 («Крупномасштабные глобальные учения — 2021», LSGE 2021), которые будут проходить до 27 августа. В них примут участие военнослужащие из США, Великобритании, Австралии и Японии. Кроме того, предполагается, что похожие военно-морские учения пройдут в районе Малабара, но чуть позже.

Эти учения говорят о том, что США надеются сдержать Китай, одновременно пытаясь повысить боевые возможности американских войск, с тем чтобы Вашингтон мог противостоять Пекину в случае войны сразу в Индийском и Тихом океанах.

По словам профессора Военно-морского колледжа США Джеймса Холмса, LSE 2021 призваны продемонстрировать, что ВМС США могут перехватить у противника контроль над морями, притом что «США собираются помешать Китаю оккупировать Тайвань» или какие-либо спорные острова.

Хотя кое-кто в Вашингтоне и утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня, политики и военные вполне могут придерживаться на этот счёт разных взглядов. Американские политики могут говорить одно, в то время как Пентагон занимается другим, учитывая, что США стремятся быть готовыми к наихудшему сценарию, в том числе и в военном плане.

Более того, LSE 2021, в которых примут участие соединения в 17 различных часовых поясах, наверняка касаются не только Тайваня или спорных островов.

«Аналитики расценивают Large Scale Exercise 2021 как намёк США РФ и Китаю о том, что Вашингтон способен отвечать на агрессию одновременно на нескольких фронтах», — пишет по этому поводу The Defense Post. Однако, по мнению Global Times, реальность заключается в том, что, хотя американские военные могут справиться с небольшими странами (что уже будет непросто), у них не получится одновременно успешно противостоять Китаю и России. Наилучшие результаты после Второй мировой американские военные показали во Вьетнаме, однако даже там США войну всё-таки проиграли.

Поэтому даже если США громко заявят об этих крупных военных учениях, в реальности Вашингтон лишь показал отсутствие уверенности в своих силах. Даже во времена холодной войны учения уровня LSE 2021 считались из ряда вон выходящим явлением. Нынешние события, по мысли издания, указывают на то, насколько США сомневаются в своей способности противостоять таким странам, как Китай и Россия.

За последние десятилетия США несколько раз развязывали войны против небольших стран. Америка располагала подавляющим технологическим преимуществом, поэтому её противникам было тяжело дать Вашингтону отпор. Однако если целью США станет Китай или РФ — страны с мощным военным потенциалом и ядерным оружием, — то Вашингтон не имеет опыта противостояния подобным оппонентам.

Серьёзная борьба за влияние между Китаем и США истощает Америку, поэтому Вашингтон пытается показать, что подобные учения могут выполнять функцию сдерживания. Однако Китай — это не Советский Союз. Военный потенциал Пекина стремительно укрепляется, поэтому США будет непросто достигнуть этой цели только с помощью морских манёвров.