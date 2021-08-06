ООН призвала не обострять ситуацию из-за нападения на танкер Mercer Street

ООН призывает стороны вокруг ситуации с нападением на танкер Mercer Street отказаться от ведущих к эскалации действий и заявлений, сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обвинения в адрес Ирана в связи с нападением на танкер.

«Для нас важно, чтобы все заинтересованные стороны избегали каких-либо ведущих к эскалации шагов или риторики, которые могут усугубить напряженную ситуацию», – приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Соединенное Королевство вместе с Румынией и Либерией обратилось к председателю Совета Безопасности ООН Тирумурти, подняв вопрос о нападении на Mercer Street. Лондон заявляет, что Совбез должен отреагировать на «дестабилизирующие действия Ирана и проявляемое им пренебрежение международным правом».

Обсуждение ситуации вокруг Mercer Street в Совете Безопасности ООН состоится в закрытом формате в пятницу.

30 июля компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз Mercer Street. В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном.

Израиль возложил на командующего подразделением БПЛА ВВС КСИР Саида Ара Джани ответственность за воздушную атаку на судно Mercer Street в Аравийском море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет также заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно.