СК выразил уверенность в причастности украинских силовиков к убийству Стенина

Причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений, сообщила пресс-служба СК РФ в седьмую годовщину преступления.

В ответ на запрос РИА «Новости» в СК сообщили: «Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины». Кроме того, была «идентифицирована и военная техника национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости».

СК сообщил, что украинские правоохранители «не оказывают какого-либо содействия», хотя, очевидно, «обладают информацией» о случившемся. Однако работа по делу продолжается, установление виновных – «лишь вопрос времени», заверили в СК.

Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне.