Канделаки попросила МОК помочь устроить интервью с трансгендером-штангисткой

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что ее канал «с удовольствием готов взять интервью» у тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

Канделаки заверила в Telegram, что на «Матч ТВ» ко всем спортсменам относятся с уважением. Если Международный олимпийский комитет «посодействует в организации такого интервью», канал «будет только рад», сообщила она. «Неординарные истории нам интересны всегда», – говорится в сообщении.

Напомним, МОК заявил о том, что на российских государственных телеканалах стало больше комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде. В частности, речь шла о комментариях в популярных ток-шоу в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.