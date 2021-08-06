SZ – ни ресторанов, ни салонов красоты — осенью непривитых немцев ожидают строгие ограничения

На фоне роста заболеваемости коронавирусом Министерство здравоохранения ФРГ выработало новые рекомендации, направленные на сдерживание штамма «дельта», пишет Süddeutsche Zeitung. В Германии не планируется вводить радикальный локдаун, однако по мере увеличения числа новых случаев заражения рекомендуется исключить невакцинированных и не переболевших коронавирусом из многих сфер общественной жизни. Так, они не смогут ходить в рестораны, останавливаться в гостиницах, посещать спортзалы, салоны красоты и массажные салоны.



Reuters

Осенью и зимой жители Германии, не сделавшие прививку от коронавируса, могут вновь столкнуться со строгими мерами по борьбе с коронавирусом. Министерство здравоохранения направило в бундестаг и правительства федеральных земель доклад под названием «Безопасность осенью и зимой — начните подготовку сейчас». Он содержит рекомендации, направленные на сдерживание штамма «дельта» с сентября. 10 августа канцлер Ангела Меркель планирует обсудить продолжение борьбы с пандемией с главами федеральных земель, пишет Süddeutsche Zeitung.

В шестистраничном документе говорится, что «в столь радикальном локдауне, как во время второй и третьей волн, по всей вероятности, больше нет необходимости». В то же время в докладе рекомендуется исключить невакцинированных и не переболевших коронавирусом из многих сфер общественной жизни по мере увеличения числа новых случаев заражения.

Согласно рекомендациям министерства, медицинские маски следует носить «до весны 2022 года» в закрытых помещениях, в которых собирается большое количество людей. Обязанность носить маску также сохраняется «во всех сферах общественного транспорта, а также в розничной торговле для всех, включая тех, кто прошёл вакцинацию, и тех, кто перенёс заболевание».

Благодаря тому, что теперь каждый взрослый имеет возможность сделать прививку от коронавируса, министерство здравоохранения планирует сэкономить на тестах, поэтому бесплатно ПЦР-тест можно будет сделать лишь до 11 или 18 октября 2021 года. Тем не менее беременные женщины, граждане с противопоказаниями и дети и подростки в возрасте до 18 лет, скорее всего, сохранят эту возможность.

Минздрав отмечает, что в последнее время значительно улучшилось отслеживание контактов заражённых коронавирусом. Однако для того, чтобы разорвать цепочки заражения, по-прежнему требуются «изоляция инфицированных и домашний карантин для находящихся с ними в близком контакте людей и людей, прибывающих из определённых зон риска». Но те, кто сделал прививку или переболел коронавирусом, освобождаются от этой обязанности.

Из-за низкой заболеваемости в некоторых федеральных землях в настоящее время снова можно участвовать во многих сферах общественной жизни без вакцинации и без тестирования. По рекомендации министерства, это должно измениться: с начала или середины сентября на всей территории Германии только те, кто сделал прививку, перенёс заболевание или сдал ПРЦ-тест, будут иметь доступ к «питанию внутри помещений, размещению в гостиницах, услугам по уходу за телом, занятиям спортом в помещении, мероприятиям в помещении и крупным мероприятиям в помещении и на открытом воздухе».

Министерство здравоохранения совместно с Институтом имени Роберта Коха намерено изменить показатели, необходимы для ужесточения ограничений. Планируется, что в качестве ориентиров в будущем будут служить уровень вакцинации, заболеваемость по возрастным группам и число госпитализаций по возрастным группам. Если предельные значения будут превышены, непривитые столкнутся с «дальнейшими ограничениями». В их число войдут, «в частности, ограничения контактов и ограничение участия или исключение непривитых из участия в мероприятиях и из сферы общественного питания».

Кроме того, министерство ожидает подъёма заболеваемости среди детей и подростков, поэтому «концепции тестирования, проветривания и гигиены и, в зависимости от эпидемиологической ситуации, необходимость ношения медицинских защитных масок в школах» сохраняются. В связи с ростом заболеваемости министерство рассматривает возможность проведения ревакцинации жителей домов престарелых в ближайшее время, пишет Süddeutsche Zeitung.