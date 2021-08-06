Guardian – Великобритания до брексита поддержала план ЕС по взиманию платы с въезжающих в Европу туристов без визы

Правительство бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона поддержало инициативу ЕС по введению электронной системы информации и авторизации поездок, которую на этой неделе сторонники брексита назвали желанием «наказать» Великобританию за выход из союза, пишет The Guardian. Предполагается, что граждане стран, не входящих в ЕС, которым не требуется виза, должны будут заполнить онлайн-заявку и заплатить €7 перед въездом в Шенгенскую зону.



Reuters

Правительство Великобритании было одним из «главных сторонников» планов ЕС обязать граждан стран, не входящих в блок, получать разрешение и платить сбор за въезд в Шенгенскую зону, стало известно The Guardian.

Как отмечает издание, правительство бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона поддержало эту идею, когда она была предложена Европейской комиссией в апреле 2016 года. Тогда, за три месяца до референдума о выходе Великобритании из ЕС, мало кто предполагал, что плата в размере €7 однажды ударит по британцам.

Тем не менее на этой неделе сторонники брексита «яростно» отреагировали на планы Еврокомиссии по созданию электронной системы информации и авторизации поездок (ETIAS), которая будет следить за всеми перемещениями путешественников. Ожидается, что она вступит в силу в конце 2022 года.

Так, несмотря на обвинения в адрес Брюсселя в желании «наказать» Лондон за брексит, идея, призванная повысить безопасность европейских границ, возникла задолго до выхода Великобритании из ЕС и распространяется на граждан примерно 60 стран.

По образцу американской электронной системы авторизации въезда (ESTA), граждане стран, не входящих в ЕС, которым не требуется виза, в возрасте от 18 до 70 лет должны будут заполнить онлайн-заявку и заплатить €7 перед въездом в Шенгенскую зону. ETIAS будет проверять, соблюдают ли путешественники миграционные правила и не представляют ли они угрозу безопасности и здоровью граждан Евросоюза. Ожидается, что в 95% случаев разрешение будет выдано в течение нескольких минут. В случае одобрения въезда эта сумма покроет несколько посещений зоны в течение трёх лет.

Бывший депутат Европейского парламента Клод Мораес заявил, что британское правительство было заинтересовано в этой идее. «Правительство Великобритании было одним из главных её сторонников; очевидно, это было до референдума, и ETIAS рассматривалась как часть цифровой защиты границ — процесс, который Великобритания хотела возглавить в ЕС», — приводит издание слова Мораеса.

Идею также поддержала и Тереза Мэй, которая в тот момент занимала пост министра внутренних дел Великобритании. Тем не менее, как пишет The Guardian, Мэй не предполагала, что страна примет участие в концепции, так как Великобритания находится вне Шенгенской зоны. Кроме того, если бы страна осталась членом Европейского союза, британские граждане были бы освобождены от заполнения анкет и взимания платы.