 

Оксана Самойлова рассекретила тайну мощного телосложения Джигана: “Он такой кабанина”

06.08.2021, 6:30, Разное
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Популярная модель Оксана Самойлова разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram несколько видеопубликаций, демонстрирующих первые дни её отдыха на Крите в компании супруга, рэп-исполнителя Джигана.
Как призналась красотка, подписчики ранее неоднократно интересовались у неё рецептами блюд, употребление которых делает харизматичного рэпера таким большим и мощным. Пользуясь случаем, Оксана Самойлова решила посредством одного из видеороликов удовлетворить просьбы своих фолловеров: “Вы всегда спрашиваете, чем же завтракает Джиган, что он такой кабанина? Рассказываю”. После этого объектив камеры взял крупным планом тарелку Джигана, наполненную местным критским такосом – сытным салатом из ржаных сухарей, томатов и сыра фета. Однако, как выяснилось, секрет максимального успеха заключался в сопровождающем блюдо напитке, который вскоре был продемонстрирован. Им оказалось светлое пиво, с удовольствием выпитое певцом из большого бокала.
Изображение взято с: [email protected]
Путешествие на греческий Крит супруги осуществили в рамках празднования дня рождения музыканта. Знаменитостей очаровала местная экзотика, однако не обошлось и без небольшого разочарования: так, температура окружающего воздуха уже в момент утреннего приема пищи была очень жаркой и составляла +35 градусов по Цельсию, а к обеду ожидалось её увеличение еще на десяток градусов.

Источник: www.instagram.com



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